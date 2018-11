Parlamento, Sara Foscolo (Lega) sarà componente della Commissione per le questioni regionali

Pietra Ligure. L’onorevole Sara Foscolo, ex vicesindaco di Pietra e attuale deputata della Lega, è stata chiamata a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali. A darne comunicazione è stata la stessa Foscolo, che ha pubblicato sul proprio profilo Facebook la lettera firmata dal Presidente della Camera, on. Roberto Fico.

“Grazie alla Lega e a Matteo Salvini per questa importante opportunità” è il commento della deputata.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall’articolo 126 della Costituzione, è stata istituita dall’articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, come modificato dall’articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775: è composta da deputati e senatori nominati d’intesa dai Presidenti delle rispettive Camere, su designazione dei gruppi, con criteri di rappresentanza proporzionale.