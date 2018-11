Pallacanestro Vado: gli Aquilotti Senior al Torneo della Ferrera

Vado Ligure. Gli Aquilotti Senior (annata 2008) della Pallacanestro Vado domenica 11 novembre hanno partecipato al Torneo della Ferrera, torneo a 18 squadre che si è svolto nelle strutture sportive di Farigliano e Dogliani, organizzato, ormai da anni, dal Basket Farigliano, a cui vanno fatti i complimenti per l’impeccabile gestione.

I piccoli atleti partecipanti (Lupo Andrea, Guerra Simone, Delfino Giacomo, Giachetti Giulio, Segatori Giacomo, Marabotto Pietro, Eustacchio Andrea, Pellegrini Francesco, Console Daniele, Giangregorio Federico, Susio Samuele, Veirana Danilo, Vigo Leonardo), accompagnati dalle istruttrici Spanò Silvia e Scozzari Nancy, hanno ben figurato.

Al mattino i pappagallini dopo essersi piazzati primi nel gironcino vincendo contro il Saluzzo 2 e il Cuneo 2 hanno incontrato le prime classificate di altri due gironi, precisamente il Saluzzo 1 e il Cuneo 1. Entrambi gli incontri sono stati impegnativi visto l’equilibrio dimostrato in campo delle squadre, ma se i biancorossi hanno vinto contro Saluzzo per differenza punti, per lo stesso motivo, pur avendo pareggiato i tempi vinti, hanno perso contro Cuneo.

Subito dopo pranzo si è rientrati in campo per la semifinale. Avversari erano i padroni di casa del Basket Farigliano Rosso: anche questo incontro è stato equilibrato ma questa volta la differenza canestri è stata a favore dei vadesi che quindi sono andati in finale per il primo e secondo posto.

Nuova sfida contro Cuneo: nonostante l’impegno e la volontà, i biancorossi sono riusciti ad aggiudicarsi solo un tempo su quattro e quindi meritatamente ha vinto Cuneo.

“Considerato il buon livello delle squadre partecipanti, il secondo posto è un ottimo risultato, tenendo conto che per il torneo si sono uniti bambini dei vari centri che solo qualche volta si sono allenati insieme. Complimenti quindi a tutto lo staff di istruttori della Pallacanestro Vado e dell’APS – dicono i dirigenti vadesi -. Il risultato ovviamente gratifica, ma al di là di questo gratificano di più l’entusiasmo e la grinta messa dentro il campo e l educazione dimostrata fuori dal campo dei nostri piccoli atleti”.