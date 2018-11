Pallacanestro Vado: battuta Alassio per il secondo posto provvisorio

Vado Ligure. Importante vittoria in chiave classifica nel campionato Under 15 Eccellenza per la Pallacanestro Vado contro Alassio, che si presentava al Geodetico con gli stessi punti dei biancorossi.

Per i primi 19 minuti i vadesi difendono con discreta attenzione, in particolare sul come e quando aiutare, ed in attacco tirano con buone percentuali anche quando le scelte non lo sono altrettanto. Nell’ultimo minuto del secondo quarto un calo di lucidità porta ad uno 0-6 frutto di un mancato tagliafuori e di due banali palle perse che ridà vita ai gialloblù, che infatti rientrano in campo molto più convinti.

Nel terzo quarto continua la rimonta ospite, fino al meno 11, chiudendo il quarto sul meno 13, con i vadesi carichi di falli, non più benedetti al tiro ed in generale meno concentrati e troppo precipitosi. Un nuovo parziale biancorosso all’inizio dell’ultimo periodo agevolato anche dalle rotazioni obbligate degli ospiti chiude la partita che giunge al suo termine con distacchi sempre nell’ordine dei 20 punti.

In crescita Biorac, decisamente fuori categoria seppur molto indietro su tanti aspetti, e Fantino che mette a segno 17 punti giocando con intelligenza.

Il tabellino della partita valevole per la 7ª giornata:

Pallacanestro Vado – Pallacanestro Alassio 76-56

(Parziali: 21-8; 42-23; 54-41)

Pallacanestro Vado: Ferrando 8, Calvi 9, Bonifacino 2, Micalizzi 13, Biorac 26, Fantino 17, Giannone, Fiammarelli, Caviglia, Veirana 3, Gallo, John Iguara 2 All. Prati, ass. Pozzi.

Pallacanestro Alassio: Mola 21, Filippi, Giribaldi 2, Arrighetti 10, Ghezzi 2, Manfredi 3, Hu, Pezzolo 1, Di Benedetto 2, Robaldo 2, Martini, Iaria 13, All. Ciravegna, ass. Devia.

Arbitri: Martino (Boissano) e Bazelli (Cairo Montenotte).

Classifica: Canaletto, Pallacanestro Vado 10; Pallacanestro Alassio 8; My Basket 6; Blue Sea Lavagna 2; Sarzana, Cus Genova 0.