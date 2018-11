Pallacanestro Alassio, nove partite in una settimana: spiccano il successo Under 18 e il derby Esordienti

Alassio. Settimana intensa in casa Pallacanestro Alassio con le squadre sia del settore maschile che di quello femminile impegnate su più fronti. Ecco come sono andate le tante partite che si sono disputate negli ultimi sette giorni per i colori gialloblù, ben nove formazioni in campo.

L’Under 18 maschile dell’Alassio ribalta i pronostici della vigilia e con una gran prestazione vince 72-65 con Loano Garassini al termine di una gara sempre condotta con scarti anche abbastanza importanti. “Ad inizio anno abbiamo fatto presente ai ragazzi della difficoltà di questo campionato, con diverse squadre che a nostro parere erano più da Gold che da Silver ma che ci sarebbe servito tanto per crescere. L’obiettivo stagionale, ricordando che abbiamo una squadra interamente formata da ragazzi del 2002-03, a parte Giacomo del 2001, era quello di toglierci qualche soddisfazione durante la stagione e quella ottenuta con Loano Garassini è una di quelle insperate ma che premia un gruppo coeso che si impegna tanto”.

L’Under 15 Eccellenza viene sconfitta a Vado Ligure, per 76-56, dove i gialloblu giocano timorosi nei primi 19 minuti esaltando la fisicità vadese sotto canestro che fa la netta differenza consentendo alla compagine di casa di vincere meritatamente. “C’è qualche rimpianto in questa partita perché siamo convinti di non aver fatto tutto quello che potevamo per stare maggiormente in partita. Loro hanno un centro dominante sia in attacco che in difesa e lo hanno sfruttato al massimo delle loro possibilità ma noi possiamo far meglio e vedremo se nel corso della stagione ci riusciremo”.

Nulla da fare per i ragazzi dell’Under 13 in collaborazione con San Bartolomeo. Nella partita casalinga con il Maremola i gialloblù cedono 26-59 ma per due quarti giocano anche bene. “E’ un gruppo nuovo che secondo noi ha ampi margini di crescita e con alcuni elementi di ottima statura. Saranno gli anni a verificare se ci saranno i miglioramenti richiesti per riuscire a formare qualche giocatore da questo gruppo”.

Bellissima giornata per gli Esordienti 2007 dove si è giocata la partita di campionato in famiglia tra Alassio A e Alassio B dove l’ultimo aspetto visto da entrambi gli staff è il risultato. “Ben 26 bimbi scesi in campo che si sono affrontati e dove alla fine ha vinto Alassio B ma con tutti che hanno reso onore ai colori. Questo è il bel risultato del lavoro sia di Alassio che di Borghetto e presentare due squadre in questo campionato ci consente di dare a tutti la possibilità di giocare”

Nel minibasket sono scesi in campo gli Aquilotti Senior del 2008. Nella partita casalinga, al Palalassio, con Pallacanestro Vado i gialloblù riescono a vincere tutti i tempi ma soprattutto si divertono insieme ai coetanei vadesi nel vero spirito minibasket dando spazio a tutti in egual misura. “Bella partita da parte dei nostri e soprattutto tanti progressi di un bellissimo gruppo”

Nel settore femminile, in Serie C femminile, tante recriminazioni per quello che poteva essere il primo successo stagionale per un gruppo giovanissimo per il campionato senior con un’età media di poco più di 16 anni. Al termine di una gara equilibrata con Sidus Genova le giovani la compagine targata Blue Ponente cede 32-35 in una partita dove le difese hanno avuto spesso la meglio sugli attacchi. “Nel processo di crescita di queste ragazze una partita di questo genere fa sicuramente crescere, peccato che per il morale un referto rosa sarebbe stato davvero bene accetto ma siamo comunque ottimisti per il futuro”.

Doppia partita per l’Under 16 femminile durante la settimana. Per le ragazze che formano anche quasi interamente l’ossatura della prima squadra un bilancio in perfetta parità: vittoria per 64-36 con il Maremola e sconfitta per 30-57 con il favorito alla vittoria finale del campionato, il Basket Pegli per 30-57.

“Il gruppo sta crescendo e anche la prestazione con il Pegli è la chiara testimonianza di tutto ciò. Siamo convinti che ci si possa togliere parecchie soddisfazioni con questo bel gruppo”.

Esordio con successo per l’Under 14 femminile guidato da Giulia e Francesca che in trasferta a Genova superano il Meeting 46-63. “Il gruppo è molto cresciuto rispetto allo scorso anno e ha avuto anche innesti importanti. Siamo sempre più convinti della bontà del progetto Blue Ponente dando a tutte le ragazze la possibilità di giocare”.