Pallacanestro Alassio, cinque vittorie e tre sconfitte per le squadre del settore maschile

Alassio. Detto delle squadre femminili che hanno visto scendere in campo la Serie C, l’Under 16 e l’Under 14 ecco nel dettaglio come sono andate le squadre maschili e il minibasket della Pallacanestro Alassio.

L’Under 18 maschile (nella foto) gioca con Ceriale e al termine di quattro quarti molto combattuti ed in equilibrio sono i cerialesi a spuntarla. “Al termine dei quaranta minuti cediamo 52-61 e se lo scorso anno avremmo firmato per un risultato così ora stiamo capendo che si può crescere ancora. Il gruppo è coeso, sa di avere ampi margini di miglioramento davanti e siamo convinti che più avanti ci toglieremo qualche bella soddisfazione”.

L’Under 15 Eccellenza torna al successo, nella trasferta a Lavagna con Blu Sea Basket, in una partita dove il punteggio è andato via via ad incrementarsi e alla fine gli alassini vincono 41-65. “Siamo stati costanti durante tutta la partita. Gli undici ragazzi convocati e scesi in campo hanno dato il loro contributo in una partita dove abbiamo tenuto una discreta intensità”.

L’Under 14 élite gioca due partite in settimana e ottiene due referti rosa. “Con Imperia, martedì sera in trasferta, vinciamo 60-84 giocando bene soprattutto in attacco mentre con Cus Genova la partita non era facile ma i ragazzi l’hanno ottimamente interpretata sia a livello difensivo che offensivo, fin dai primi minuti, vincendo 68-29.”

L’Under 13, in collaborazione con San Bartolomeo, gioca la partita a Vado Ligure cedendo 50-32. “con una maggiore precisione si poteva anche far meglio ma alla fine cediamo alla compagine vadese con la speranza di vedere i giusti miglioramenti nel girone di ritorno”.

Nella categoria Esordienti 2007 scendono in campo entrambe le squadre iscritte a questo campionato. Nella partita casalinga, al palazzetto, Alassio A di Betta riesce ad avere la meglio con Ventimiglia per 30-26 in una gara dove i bimbi hanno dato vita a una gara emozionante. Nella trasferta di Sanremo Alassio B di Fabio riesce a vincere con Sea Basket la terza partita di campionato. “Quest’anno disputiamo il campionato nell’imperiese conoscendo squadre e ragazzi diversi. Siamo contenti dell’avvio di entrambe le squadre e della partecipazione in entrambe le squadre”.

Oltre agli Esordienti, nel minibasket, gli Aquilotti Junior 2009-2010 giocano al Don Bosco con il forte Cogoleto riuscendo a tenergli testa anche se la squadra genovese vince meritatamente i tempi. “Tutti si sono divertiti e hanno giocato nel vero spirito minibasket facendo esperienza e tesoro di ogni singolo momento in campo”.