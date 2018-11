Boissano. Si erano conosciuti dopo che lei era arrivata in Italia dal Perù e poi si erano sposati: Roxana e Marco, 41 anni lei, 47 lui, con due figli (un maschio e una femmina), erano una coppia normale, felice. Una famiglia come tante che questa mattina è stata spezzata via in un attimo, quando la donna è stata soffocata dal marito.

Roxana Zenteno stava frequentando un corso per diventare operatrice socio-sanitaria, mentre il marito era un operaio della Piaggio di Villanova D’Albenga. Abitavano in via Marici a Boissano da sempre e sono descritti da tutti come una coppia tranquilla e affiatata.



Foto 2 di 2



Invece questa mattina, sembra, dopo un’accesa discussione Marco Buscaglia ha ucciso la compagna, soffocandola con un cuscino. Un momento di follia che nessuno riesce a spiegarsi. Poi, forse comprendendo quello che aveva appena fatto, lui ha cercato di togliersi la vita in cantina. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale a Pietra Ligure dove è stato operato e, secondo le ultime informazioni, non sarebbe in pericolo i vita.