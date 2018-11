Loano. Centinaia di persone si sono ritrovate nella chiesa di San Giovanni Battista, a Loano, ammantata da un religioso silenzio, per l’ultimo saluto a Roxana Karin Zenteno Borja.

Una sorta di grande abbraccio ideale da parte dei numerosi presenti per i familiari e gli amici intimi della donna, seduti nelle prime file della parrocchia loanese dove, questo pomeriggio, sono stati celebrati i funerali della donna, uccisa sabato scorso dal marito Marco Buscaglia, un operaio Piaggio, nella loro casa di Boissano.

di 10 Galleria fotografica Loano, nella parrocchia di San Giovanni Battista l’ultimo saluto a Roxana Karin Zenteno Borja









Questo il ricordo di Don Edmondo Bianco durante l’omelia: “Alla famiglia di Roxana vanno le nostre più sentite condoglianze. Il nostro cuore è preso dalla sofferenza di un mistero umanamente incomprensibile. Ma se siamo qui é perchè siamo fiduciosi nella misericordia di Dio, nella fede di colui che ha vinto sofferenza, peccato e morte. Non c’è altra risposta se non credere nell’amore misericordioso di Dio. Abbiamo il cuore pieno di dolore, ma abbiamo anche la certezza che il Signore non fa cadere nel vuoto le mostre preghiere e invocazioni. Il Signore conoscere Roxana nel profondo del suo cuore”.

“Possa da lassú avere pace e portare pace a tutti noi. Le cose che ci passano per la mente in questo momento sono tante, sono in ‘subbuglio’, e solo il Signore puó darci pace e ridare al nostro cammino la forza di andare verso di Lui. Un cammino in cui i nostri cari scomparsi ci sono, ci stanno vicino e ci accompagnano. Roxana che il Signore ti accolga e tu rivolgi il tuo sguardo e le tue preghiere a noi”.

Al termine della funzione, la salma di Roxana è partita per l’ultimo viaggio verso il cimitero capoluogo di Loano, dove sarà tumulata.