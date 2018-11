Omicidio Boissano, il fratello della vittima sotto shock: “Erano una coppia felice”

Boissano. “Una coppia felice, normale e non sappiamo davvero cosa sia successo”. A parlare è il fratello di Roxana Zenteno, la donna uccisa questa mattina in via Marici a Boissano dal marito che l’ha soffocata con un cuscino al culmine della lite.

L’uomo, comprensibilmente sconvolto per la tragedia che lo ha colpito, non sfugge alle domande dei cronisti ma fatica a parlare: “Era un matrimonio felice, si erano sposati più di dieci anni fa e hanno sempre vissuto qui. Non litigavano, solo le normali discussioni di ogni coppia” spiega.

“Erano felici, non so cosa dire e non vorrei davvero aggiungere di più in questo momento. Ora vado in ospedale dai bambini” conclude il fratello della vittima prima di risalire in macchina per raggiungere l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.