Oggi pomeriggio a Savona: NO al DDL Pillon

Dal 2002 le donne uccise sono state 3.000 e quest’anno sono già 106: il tutto in nome dell’”amore”, della “passione” che gli uomini dimostrano verso loro.

Anche le istituzioni contribuiscono ad alimentare questa prepotenza attraverso un disegno di legge che, se venisse approvato, colpirebbe le donne che non lavorano o che guadagnano meno dei loro mariti e introdurrebbe il matrimonio INDISSOLUBILE, fondato sulla DIPENDENZA ECONOMICA Per questo siamo in piazza in tutta Italia, per respingere questo attacco.

Se il Disegno di legge “PILLON”venisse approvato:

una donna che denunciasse la violenza subita dal marito, se sospettata di manipolare i figli contro il padre, rischierebbe di perdere la “responsabilità genitoriale”;

finché la violenza domestica non fosse comprovata (con i tempi lunghi del processo penale) i figli sarebbero costretti ad avere rapporti con il padre violento;

i figli sarebbero obbligati a vedere entrambi i genitori per almeno 12 giorni al mese: sballottati da una casa all’altra indipendentemente dall’età e dalla vicinanza alla scuola;

i figli dovrebbero sottostare al “piano genitoriale” redatto a pagamento da un “mediatore familiare” e nel caso il conflitto perduri tra i genitori, potrebbero essere tolti e affidati a terzi;

l’assegno di mantenimento verrebbe abolito: le donne sarebbero così sottoposte a ricatti economici e sarebbe sempre più difficile poter divorziare;

la scelta di libertà sarebbe resa ancora più pesante per le donne migranti il cui permesso di soggiorno è legato a quello dei mariti.

Quello immaginato da Pillon è un mondo in cui gli uomini sono padri, mariti e capofamiglia e tutte le donne devono essere mogli subordinate, senza la possibiltà di decidere se essere madri o no.

Per tutti questi motivi diamo appuntamento ai savonesi ed alle savonesi oggi pomeriggio, sabato 24 novembre, alle 16:30 a Savona in Corso Italia angolo via Paleocapa

Rifondazione Comunista

Sinistra Italiana

Rete a sinistra

Potere al popolo

ANPI Savona

ARCI Savona

CGIL Savona

UAAR

UDI