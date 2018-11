Oggi a Legino (Savona) pomeriggio dedicato ai più piccoli

Oggi pomeriggio, sabato 24 novembre 2018 alle ore 15 presso la Sala “Silvia Poggi” della storica SMS Fratellanza Leginese – Circolo ARCI Milleluci di Legino (Via Chiabrera 4), l’Associazione “U Pregin” organizzerà un pomeriggio di festa e animazione per bambini in collaborazione con l’Associazione “Pippinin” (teatrino, truccabimbi e altri giochi), aderente ARCI Savona, con gara di torte ed intrattenimento musicale a cura di DJ Tommy. Al termine della giornata (intorno alle ore 18) verranno estratti i biglietti vincenti della “Lotteria U Pregin 2018”. Ingresso libero.

Chi vuole partecipare alla gara di torte, potrà confezionare un una o più torte dolci di qualsiasi genere e dovrà portarle al Circolo Milleluci dalle ore 15 alle ore 16 di sabato 24. Una giuria le assaggerà e decreterà il vincitore o la vincitrice.

I biglietti della lotteria sono ancora in vendita presso la biblioteca di Legino e lo saranno anche oggi durante la festa; primo premio uno smartphone.