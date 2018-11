Notte da ostetrici per due militi della Croce Bianca di Savona, con i medici fanno nascere il piccolo Samuel

Savona. Fine turno “da ricordare” per i militanti che questa notte hanno prestato servizio presso la Croce Bianca di Savona. Due di loro, infatti, si sono dovuti “improvvisare” ostetrici per assistere un parto in un’abitazione.

L’equipaggio, composto da Christian Amorelli e Francesca Barberis, è intervento alle 6.15 alla Villetta, in via Beato Ottaviano, per l’ultima urgenza del turno notturno: trasportare in ospedale una donna che aveva iniziato ad avere le doglie. Al loro arrivo, però, non c’è nemmeno stato il tempo di partire: il parto era già iniziato.

Christian e Francesca hanno così assistito il medico e l’infermiere giunti sul posto con l’automedica. E 12 minuti dopo, alle 6.27, è venuto alla luce il piccolo Samuel.