MSC Crociere punta sulla Liguria: battesimo per MSC Virtuosa a Genova

Genova. MSC Crociere ha annunciato oggi l’apertura delle vendite di MSC Virtuosa, che trascorrerà la stagione inaugurale nel Mediterraneo Occidentale a partire dall’8 novembre 2020. I primi a poter viaggiare sulla nave saranno i membri di MSC Voyagers Club. Per tutti gli altri crocieristi, le vendite apriranno il 3 dicembre.

“MSC Virtuosa, – hanno spiegato spiegato da MSC Crociere, – sarà la quarta nave di generazione Meraviglia e la seconda unità Meraviglia-plus dotata di una maggior quantità di cabine e di aree pubbliche. MSC Virtuosa evoca con il proprio nome l’abilità e l’expertise degli architetti MSC Crociere e dei partner dei cantieri navali Les Chantiers de l’Atlantique che hanno progettato e costruito questa classe innovativa di navi: ‘l’eccellenza’ pensata e rivolta completamente all’esperienza dell’ospite”.

“All’interno di una flotta di unità all’avanguardia dotate di tutti i comfort, MSC Virtuosa non fa eccezione, offrendo agli ospiti di MSC Crociere un’ampia gamma di opzioni di intrattenimento, dining, benessere, shopping e, non da ultimo, l’MSC Yacht Club (la ‘nave nella nave’ dedicata a chi cerca esclusività e lusso espressi in innumerevoli declinazioni). MSC Virtuosa offrirà un’esperienza singolare di vacanza”.

“Ecco gli highlights. Due nuovi show di Cirque du Soleil at Sea, pensati in esclusiva dalla Compagnia leader mondiale di entertainment per gli ospiti di MSC Virtuosa. Per sei notti a settimana, nella Carousel Lounge si alterneranno i due spettacoli offrendo agli ospiti un’esperienza irripetibile sul mare (e disponibile soltanto sulle navi di generazione Meraviglia)”.

“La più recente tecnologia progettata per arricchire l’esperienza di crociera all’interno del più ampio ed acclamato programma di innovazione digitale, MSC for Me. Ogni cabina è dotata di Intelligenza Artificiale sensibile alla voce. Zoe, il nuovo assistente virtuale (il primo nel settore) è un dispositivo su misura progettato da Harman International, marchio leader nel campo della tecnologia vocale. Zoe parla 7 lingue ed è a disposizione di chi desidera informazioni su tutti i servizi che le navi hanno da offrire”.

“Una scelta dining senza precedenti che varia dalle opzioni più raffinate a quelle più casual. Vengono, infatti, serviti cibi freschi e genuini per andare incontro a tutte le diverse esigenze. La Promenade è stata ampliata dando più spazio allo shopping e ospita il nuovo concept di ristorante esclusivo per gli ospiti di MSC Aurea Spa. In aggiunta c’è anche l’Atelier Bistrot, un nuovo lounge – bar che dispone di un palco e di una pista da ballo nel cuore della Promenade”.

“Un’ampia gamma di strutture per grandi e piccoli rendono questa nave ideale per le vacanze delle famiglie, grazie ai programmi e ai servizi progettati in partnership con Lego e Chicco”.

“MSC Virtuosa è dotata di tecnologia ultramoderna e a basso impatto ambientale: un sistema di pulizia degli scarichi per emissioni più pulite; un avanzato sistema di trattamento delle acque di riciclo; riscaldamento smart, strutture di ventilazione e impianti di aria condizionata (Hvac) per raffreddare gli spazi che ospitano le macchine; luci a led e ulteriori devices pensati per il risparmio energetico. Questi sono tutti i servizi previsti da MSC Crociere per garantire la migliore esperienza di una vacanza sostenibile”.

“I membri di MSC Voyagers Club che prenoteranno una crociera in esclusiva – prima dell’apertura al pubblico il prossimo 3 dicembre – riceveranno uno sconto speciale del 5 per cento in aggiunta allo sconto del 5 per cento che spetta loro di diritto essendo iscritti al programma. Gli altri ospiti beneficeranno comunque di uno sconto del 5 per cento su prenotazioni anticipate fino al 3 giugno 2019”, hanno concluso da MSC.

MSC Virtuosa (181mila tonnellate di peso, 331 metri di lunghezza, 2.421 cabine con una capacità di 6.334 persone) salperà per il viaggio inaugurale da Genova l’8 novembre 2020 e farà tappa in alcune delle città più suggestive del Mediterraneo occidentale: Marsiglia, Barcellona, La Valletta e, in Italia, Genova, Civitavecchia e Palermo.