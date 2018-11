Savona. Gli striscioni, terzi in classifica con ventidue punti all’attivo, hanno terminato di preparare la gara di recupero del campionato di Serie D, nella quale affronteranno il Lecco.

I lombardi arrivano in riviera con intenti bellicosi, perchè in caso di successo sul terreno del “Valerio Bacigalupo”, scavalcherebbero la Sanremese, in vetta alla classifica.

Il Savona punta a vincere la gara, per consolidare il terzo posto e avvicinarsi a Lecco e Sanremese.

“Arriviamo a giocare il recupero con i lombardi, dopo la brillante affermazione a Borgosesia, affrontando, a viso aperto, il Lecco, che sta rispettando i pronostici della vigilia, che la vedono tra le grandi favorite della competizione – afferma mister Grandoni – questa gara e le successive, svereranno le nostre reali potenzialità”.

La gara sarà, diretta dal sig. Daniele Virgilio di Trapani, coadiuvato dagli assistenti Francesco Paolo Danese di Trapani e Santino Spina di Palermo.