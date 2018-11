Provincia. Aria fredda dall’est europeo determinerà un generale calo delle temperature nei prossimi giorni sulla Liguria. Annuvolamenti sui crinali e i versanti padani, ma con basso rischio di precipitazioni. Lo affermano le previsioni del centro Limet.

Avvisi: Venti forti da nord o da nord-est su tutta la regione

Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi basse concentrate essenzialmente sui versanti padani occidentali e sui settori esterni di Val Trebbia e Aveto. Non si esclude qualche debole precipitazioni tra Bormida occidentale e Alpi Liguri, nevosa sopra gli 800 metri. Addensamenti “a capello” sui rilievi di spartiacque e tempo in genere soleggiato lungo la fascia costiera salvo nubi di poco conto. Nel pomeriggio attenuazione della nuvolosità sui versanti padani centrali, persistenza di nubi basse oltre lo spartiacque ai lati della regione, specie sulle Alpi Liguri, ma con basso rischio di fenomeni; in genere soleggiata la fascia costiera.

Venti: Tra moderati e forti tra nord e nord-est, specie sui crinali, in mare aperto e allo sbocco delle vallate.

Mari: Stirato sottocosta, mosso o molto mosso al largo

Temperature: In diminuzione

Costa: min: 7/11 °C, max: 11/ 13 °C

Interno: min: 0/5°C, max: 4/ 7 °C