Liguria. L’irruzione d’aria fredda continentale ha raggiunto l’apice ed ora si avvia alle battute finali. Graduale miglioramento in giornata e temperature in quota in lieve ripresa, ma dalla serata/nottata torneranno precipitazioni più diffuse. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

La massa d’aria artico-continentale che ci ha interessato negli ultimi giorni, ha raggiunto l’apice del freddo tra ieri e stanotte con circa -4/-5°C ad 850 hpa, nelle prossime ore è previsto un lieve aumento delle termiche a tale quota. Dalla serata scorsa, precipitazioni molto deboli hanno risalito il Golfo interessando dapprima il levante ligure ed il relativo entroterra per poi avanzare in direzione del settore centro-ponentino, con pioviggini sparsi lungo la costa. Si sono rilevate anche nevicate oltre i 700/800 m sull’Appennino di Levante, con accumulo relegato alle vette maggiori. Sull’Appennino centrale i fiocchi sono scesi sin nei fondovalle (400/500 m) tra Valle Stura, Val d’Orba e Val Bormida ma con accumuli nulli.

La mattinata odierna si apre con ampie schiarite da ponente a levante soprattutto lato costa, ma anche nell’entroterra. Solo nei versanti padani centro-occidentali ed in Basso Piemonte insistono nubi basse. Le temperature oscillano tra i 6 ed i 9°C lungo la costa, nell’entroterra invece sia viaggia dai -1°C ed i 4°C.

Cosa aspettarci nelle prossime ore? Nel corso della mattinata schiarite sempre più convinte ed ampie, temperature stazionarie o in lieve ripresa solo in quota. Rinforzi di tramontana tra Savona e voltrese. Dalla serata nuovo aumento delle nubi a partire dal ponente ligure ad annunciare le piogge e nevicate che ci interesseranno nella giornata di domani 21 novembre.