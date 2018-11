Liguria. Flusso atlantico basso e alta pressione defilata a ovest determinano condizioni di spiccata variabilità. Possibile aumento della pressione nel medio periodo. Ecco quindi le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi lunedì 26 novembre al mattino ancora qualche debole precipitazione possibile a levante, in rapido esaurimento, miglioramento altrove. Nel corso della mattinata schiarite su tutti i settori, con tempo variabile, seguito da un nuovo aumento della nuvolosità nel pomeriggio-sera, quando non si esclude qualche localizzato e debole piovasco di poco conto. Venti da sud-est sotto costa generalmente deboli. Da ovest anche forti al largo, in scaduta in giornata. Ruotano da nord in serata. Mare mosso. Temperature stazionarie, comprese sulla costa tra 8 e 16 gradi, nell’interno tra 2 e 13.

Domani, martedì 27 novembre, qualche piovasco locale nelle ore antelucane non escluso, seguito da miglioramento. In mattinata schiarite in un contesto variabile ed asciutto. Ulteriore rasserenamento nel corso della giornata. Venti tesi da nord. Temperature in lieve diminuzione.

Mercoledì 28 possibile qualche addensamento sui versanti padani centro occidentali al mattino, in diradamento. Altrove vie più soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso.