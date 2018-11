Liguria. Sull’Europa è in atto un deciso cambio circolatorio in grado di apportare una fase di stampo invernale su gran parte del continente ad iniziare dai settori orientali. Tale circolazione influenzerà il clima anche sulla nostra regione, che vivrà un periodo decisamente più freddo e piuttosto ventoso.

Secondo gli esperti del Centro Limet, per oggi avremo qualche addensamento di tipo basso limitato ai versanti padani al mattino, in particolare su Alpi Marittime, Val Bormida, Groppo Gorreto ed Aveto, in diradamento. Altrove sereno. Nel corso della giornata soleggiato su tutta la regione.

Venti settentrionali risulteranno moderati-tesi a levante, tesi o forti su centro ponente. Burrasca in mare aperto sul bacino centro occidentale, sulle vette appenniniche e zone esposte come sbocchi vallivi. Mari stirati e crespi sotto costa. Mossi al largo. Molto mosso il basso bacino centro occidentale.

Temperature in ulteriore lieve calo: sulla costa minime tra 5 e 10 gradi, massime tra 9 e 13 gradi; all’interno minime tra -1 e 5 gradi, massime tra 6 e 10 gradi.