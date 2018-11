Meteo: alternanza di sole e nuvole, rialzo delle temperature

Savona. Umide correnti atlantiche continuano ad affluire sul nord-Italia e sulla Liguria, determinando tempo instabile e a tratti perturbato. Temperature nel complesso miti per il periodo, ma senza eccessi. Sono queste le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e per i prossimi giorni.

Oggi, domenica 25 novembre, al mattino nubi irregolari, più compatte sul ponente regionale, più rade centro-levante, ove residueranno schiarite anche ampie. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio sull’imperiese si affacceranno le prime deboli piogge, piogge che entro la serata andranno ad estendersi al resto del territorio, per poi acuirsi nella nottata, quando calerà la quota neve fino sui 700/800 m su interno savonese, 1000/1200 metri sul gruppo Trebbia/Aveto. Venti moderati/tesi da nord al mattino tra Savona e Genova, deboli, di direzione variabile altrove. Ruoteranno a est nel pomeriggio sul centro-levante. Mare poco mosso al mattino, moto ondoso in repentino aumento nel pomeriggio, specie sul quadrante orientale.

Temperature minime stazionarie, in calo le massime, saranno comprese sulla costa tra 8 e 16 gradi, nell’interno tra 2 e 13.

Domani, lunedì 26 novembre all’alba residue piogge sul levante regionale, in rapido esaurimento nel corso della mattinata; tempo asciutto altrove, con schiarite in progressiva affermazione da ponente in giornata. Venti deboli da nord, mare tra mosso e molto mosso. Temperature in calo specie sui rilievi.

Martedì 27 tempo nel complesso buono, eccezione fatta per i versanti padani centro-occidentali, ove si attarderanno nubi basse. Venti tesi dai quadranti settentrionali. Mari generalmente mossi. Temperature stazionarie.