Mercoledì 14 e giovedì 15 novembre a Genova il XII Congresso Cgil Liguria

Liguria. Si svolgerà mercoledì 14 e giovedì 15 novembre presso il Teatro dell’Archivolto in piazza Gustavo Modena 3 a Genova, il XII Congresso della Cgil Liguria. I 300 delegati sindacali provenienti da tutta la regione sono stati eletti nel corso delle assemblee che si sono svolte tra la fine di giugno e ottobre e partecipano al Congresso in rappresentanza dei 180 mila iscritti alla Cgil in Liguria.

Il congresso regionale sarà aperto mercoledì 14 novembre alle ore 14 dalla relazione di Federico Vesigna Segretario Generale Cgil Liguria che farà il punto sulla situazione congressuale, oltre all’analisi dei dati sul lavoro in Liguria e alle sfide che la regione ha di fronte a partire dal crollo del Ponte Morandi. Il congresso proseguirà con la presentazione del “Progetto Campus Coronata” a cura della Cooperativa Un’Altra Storia, creatrice delle borse che saranno omaggiate ai congressisti e che provengono dai laboratori di sartoria della Coop di Coronata che ospita i richiedenti asilo. La giornata proseguirà con i saluti delle autorità e con l’inizio del dibattito.

Il programma di giovedì 15 prevede alle ore 9 l’inizio del dibattito e alle 11,30 la presentazione a cura di Marco De Silva responsabile Ufficio Economico Cgil Liguria del focus “21 mila progetti in Liguria: come e dove vengono spesi 2 miliardi di Fondi Europei”.

Con l’appuntamento al Teatro dell’Archivolto, al quale parteciperà il giorno 15 la Segretaria Generale Cgil Susanna Camusso, si chiude il percorso congressuale in Liguria che proseguirà a livello nazionale con il Congresso di Bari dal 22 al 25 gennaio 2019.