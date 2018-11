Maxi Zoo inaugura un nuovo store ad Albenga

Albenga. Maxi Zoo, parte del gruppo tedesco Fressnapf, catena retail europea dedicata ad alimenti e accessori per gli animali, allarga la propria rete di punti vendita e inaugura un nuovo store ad Albenga, in provincia di Savona, dal 30 novembre al 2 dicembre.

“Maxi Zoo porta ad Albenga una nuova concezione di pet store: competenza del personale, completezza dell’assortimento (per tipologia e fasce di prezzo) e la qualità dell’offerta di prodotti fanno degli store Maxi Zoo il punto di riferimento per ogni famiglia che ama prendersi cura del proprio pet o che si prepara ad accogliere un nuovo cucciolo”.

Il nuovo punto vendita di Albenga si sviluppa su una superficie di oltre 584 metri quadri e sin dall’apertura, offrirà più di 7 mila articoli, di cui 4.500 a marchio esclusivo, per “tutte le tasche e le esigenze. Inoltre, al fine di migliorare e facilitare il rapporto tra pet e proprietario, saranno presenti specifici corner dedicati agli accessori, alla cura e al benessere dell’animale. In questa occasione speciale, per tutta la durata dei tre giorni di festa inaugurale, verrà applicato un extra sconto del -20 per cento su tutti i prodotti in assortimento, compresi quelli già i promozione”.

“Nel punto vendita prenderà servizio uno staff di sei persone, tutti professionisti appositamente assunti e provenienti dalla zona di riferimento, che hanno in comune la passione per gli animali e una solida formazione fornita dal programma di training della Maxi Zoo Academy per i nuovi dipendenti. Grazie a questa formazione specifica, lo staff saprà consigliare i clienti su tutte le diverse situazioni di vita quotidiana con il proprio animale. La formazione, che nasce da programmi formativi messi a punto per tutti i dipendenti dei 1.500 punti vendita Maxi Zoo in Europa, coinvolge un veterinario e uno psicologo e prevede, oltre all’affiancamento con colleghi esperti, programmi di e-learning e 15 giornate all’anno di sessioni in aula. Forte di questo programma di formazione che non ha eguali, il personale Maxi Zoo è in grado di consigliare i clienti al meglio e nel pieno interesse dell’animale”.

“Il nuovo store Maxi Zoo di Albenga è provvisto di un ampio parcheggio riservato ai clienti di fronte al punto vendita e, come in tutti i negozi della catena, è possibile trovare servizi dedicati agli amici a quattro zampe come l’area picnic con acqua fresca e cibo di ottima qualità e la bilancia per cani per controllare in modo facile e veloce il peso del proprio pet. Tutti gli store inoltre offrono il servizio di incisione medagliette. Infine è presente una donation box, in cui è possibile lasciare alimenti di prima necessità che saranno devoluti alle onlus locali del settore”.

Maxi Zoo invita tutti a portare con sé i propri pet per festeggiare questa occasione speciale.

Il nuovo negozio Maxi Zoo di Albenga si trova in Regione Poca 18 e sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20 e domenica dalle 9.30 alle 19.30.