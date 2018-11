Mareggiata a Savona, il sindaco firma un’ordinanza per bruciare il materiale ligneo spiaggiato

Savona. Il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, ha firmato oggi un’ordinanza che autorizza i privati cittadini a raccogliere ed bruciare (a fini di riscaldamento domestico) il materiale ligneo depositatosi sul litorale cittadino in occasione delle mareggiate degli ultimi mesi di ottobre.

L’ordinanza autorizza i gestori degli stabilimenti balneari a bruciare tutta la rimanenza lignea (depurata da altri materiali quali plastica, lattine e vetro) direttamente sull’arenile. In alternativa, gli stessi materiali potranno essere inviati a impianti autorizzati al trattamento di biomasse.

Le parti vegetali, le ceneri o i residui della combustione non potranno essere conferite nei cassonetti dei rifiuti urbani: chi non rispetterà tale prescrizione sarà sanzionato. Gli altri rifiuti dovranno essere conferiti in discarica secondo la normale procedura.

Qui i dettagli dell’ordinanza.