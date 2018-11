Maltempo in Liguria, Gagliardi (Fi): “Subito nuovo provvedimento ad hoc del governo per le difese a mare”

Liguria. “I danni subiti dalla nostra Liguria, a seguito dell’ultima emergenza maltempo, hanno interessato anche l’erosione costiera, le dighe, i pontili, le scogliere di protezione e le opere di difesa marittima a protezione degli abitati: tutti questi danni superano ad una prima stima i 10 milioni di euro e non rientrano nell’ordinanza di protezione civile già emessa dal consiglio dei ministri: occorre ora ampliare il provvedimento con un’integrazione ad hoc”.

Ha commentato così Manuela Gagliardi, deputato ligure di FI, l’interrogazione urgente al ministro dell’ambiente Sergio Costa già depositata alla Camera, a cui hanno aderito anche i colleghi liguri Cassinelli, Bagnasco e Mulè.

“Il governo stanzi al più presto nuove risorse in favore di Regione Liguria per ripristinare le opere di difesa a mare anche a protezione degli abitati, oltre che per contrastare l’erosione costiera. I liguri devono respirare al più presto dopo mesi difficili: insieme alla Regione ci impegneremo a far si che l’impegno si realizzi sin da subito in opere concrete.”