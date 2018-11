Maltempo, danni al complesso di San Giacomo a Savona: sopralluogo del vice sindaco Arecco

Savona. Dopo l’appello lanciato sui social sui danni e i rischi per il complesso San Giacomo a seguito del maltempo dei giorni scorsi, questa mattina si è svolto un sopralluogo alla presenza del vicesindaco Massimo Arecco e all’ingegnere Delfino per constatare i danni subiti dal complesso savonese in seguito alle forti perturbazioni che hanno colpito la nostra regione nelle ultime settimane.

“L’associazione “Amici del San Giacomo” Onlus ringrazia l’amministrazione comunale in qualità del vicesindaco per aver tempestivamente risposto alle nostre segnalazioni intervenendo premurosamente di persona e dichiarando il suo costante interesse alla nostra causa” afferma l’associazione savonese.

Tutto il complesso conventuale costituito dalla chiesa con campanile, dal convento e dai chiostri necessita da tempo di un lavoro di consolidamento e recupero.

Le forti perturbazioni e le infiltrazioni piovose potrebbero aver ulteriormente danneggiato gli affreschi di Ottavio Semino del Cinquecento che si trovano all’interno dell’abside della chiesa savonese.