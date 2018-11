L’Opera Pia Siccardi-Berninzoni tra presente e futuro: assembela pubblica a Spotorno

Spotorno. Un’assemblea pubblica per presentare le attività dell’ente, ma anche il bilancio sociale e soprattutto i progetti appena realizzati e quelli in fase di realizzazione. E’ quella organizzata per questa sera, alle 20,30, nella sala conferenza Palace del Comune di Spotorno dall’Opera Pia Siccardi-Berninzoni.

“Abbiamo appena concluso importanti investimenti, come l’ampliamento della casa di riposo, e a breve partiranno altri progetti di rilievo e vorremmo condividere questa soddisfazione con gli spotornesi” spiega Salvatore Lecce, presidente dell’Opera Pia Siccardi.

La serata, che prevede anche alcune proiezioni per illustrare i lavori svolti, sarà quindi l’occasione per conoscere da vicino l’attività delle ente che, dal 1956, è un punto di riferimento per la terza età.