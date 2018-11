Loano. Si terrà domani, 24 novembre, alle 17.30 l’inaugurazione dell’ottavo mercatino Villaggio Magie di Natale, promosso dall’associazione Centro Culturale Polivalente di Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune.

All’interno dei Giardini San Josemaria Escrivà è stato ricreato un vero e proprio villaggio natalizio di sapore nord-europeo: le casette di legno proporranno tante idee-regalo come articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica d’arte, quadri, giochi didattici e prodotti locali. Senza dimenticare le golosità dello street-food con le quali accompagnare lo shopping tra le casette.

Le decorazioni luminose che abbelliscono lo spazio sono state realizzate a mano da alcune volontarie, guidate dalla creatività e abilità di Giovina Mannelli, e da sole rappresentano un motivo di visita del mercatino. Babbo Natale attenderà i bambini nella sua accogliente casetta per fare con loro una foto e per raccogliere le letterine di Natale. Sotto un albero incantato, un elfo trucca-bimbi giocherà con i più piccini. Al centro della vasca della fontana una scintillante slitta di Babbo Natale sarà a disposizione di chiunque desideri fare una fotografia.

Incorniciato da una scenografia da fiaba, il mercatino offrirà un programma di intrattenimento per tutta la famiglia. I pomeriggi di shopping saranno accompagnati da eventi musicali e da animazioni per i più piccini. Il ricco programma di intrattenimento vedrà protagonista gli eccezionali giocolieri di “Circo Incerto”, che si esibiranno ogni partire dalle 16 tutti i sabati di dicembre. Mercoledì 26 dicembre sempre dalle 16 l’associazione Tazmania darà vita ad un coinvolgente spettacolo con magie, bolle di sapone e palloncini. Domenica 30 dicembre alle 16 l’animazione sarà a cura dell’associazione Modern Jazz Dance di Teo Chirico. Martedì 1 gennaio nuovo spettacolo per bambini a cura dell’associazione Tazmania. Si chiude domenica 6 dicembre alle 16 con l’arrivo della Befana, accompagnato da “ciapellette” e tanta musica e divertimento.

Quest’anno gli eventi del mercatino Villaggio Magie di Natale si arricchiscono di una nuova iniziativa organizzata in collaborazione con Cicli Anselmo e Cicli Peluffo. Dal 1 dicembre i bambini che lo desiderano potranno scrivere ed imbucare la loro letterina a Babbo Natale direttamente presso i due storici bike-store loanesi. Il 24 dicembre alle 16, poi, i titolari Massimo Anselmo e Roberto Peluffo consegneranno le buste alla casetta di Santa Klaus, il quale estrarrà a sorte alcuni fortunati che potranno portarsi a casa i tanti regali messi a disposizione da Cicli Anselmo e Cicli Peluffo.

Il Villaggio Magie di Natale resterà aperto nei giorni 1 e 2 dicembre, dal 7 al 9 dicembre, il 15 e 16 dicembre e dal 21 dicembre al 6 gennaio dalle 15 alle 19.30.