Loano. Si intitola “Loano Solidale Live Show” ed avrà come protagoniste le star loanesi dello spettacolo la terza edizione della ormai tradizionale “festa solidale” promossa dal Comune di Loano in collaborazione con le associazioni del territorio. La manifestazione si terrà sabato 22 dicembre e, ancora una volta, avrà come scopo primario la raccolta di fondi da destinare a Visso, la cittadina della provincia di Macerata duramente colpita dal terremoto che nell’agosto del 2016 ha interessato il centro Italia.

“Anche quest’anno – spiegano il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore a turismo, cultura e sport Remo Zaccaria – abbiamo deciso di promuovere una giornata all’insegna della gastronomia e della solidarietà per aiutare gli amici di Visso. Le due precedenti edizioni di ‘Aggiungi un posto a tavola’ ci hanno consentito di incassare oltre 23 mila euro. Questi fondi sono serviti a finanziare l’acquisto di un pullmino per il trasporto di pazienti dializzati e disabili. Il veicolo, consegnato lo scorso mese di maggio, è andato ad arricchire il parco mezzi a disposizione del comitato Croce Rossa Italiana di Visso”.

“Purtroppo, nelle scorse settimane anche la nostra regione è stata gravemente colpita da un violento fenomeno naturale. A fine ottobre, la Liguria ha dovuto fare i contri con un’intensissima perturbazione che, nei casi peggiori, ha causato danni per diversi milioni di euro. Come sempre in questi casi, parte dei disagi sono stati mitigati dal grande lavoro effettuato dalla protezione civile, dalle pubbliche assistenze e dalle tantissime associazioni di volontariato del territorio. Quest’anno, dunque, abbiamo deciso di effettuare una scelta differente: d’accordo con il Comune di Visso, abbiamo stabilito di destinare parte del ricavato della festa solidale all’acquisto di materiali ed attrezzature per il gruppo intercomunale di protezione civile di Boissano, Toirano e Loano”.

“Durante le emergenze i volontari della protezione civile sono sempre i primi ad intervenire e gli ultimi ad andarsene, lavorando con impegno ed abnegazione per il bene di tutta la comunità senza chiedere nulla in cambio ed, anzi, sacrificando tempo che potrebbero dedicare alle loro famiglie. Come amministrazione comunale, dunque, è nostro dovere metterli in condizione di svolgere al meglio il loro lavoro”. Ma le novità non finiscono qui. Se le prime due edizioni di “Aggiungi un posto a tavola” consistevano in una lunga tavolata allestita sul lungomare cittadino e in un “pranzo solidale” preparato dalle associazioni cittadine, la terza edizione cambia completamente formato, trasformandosi in uno spettacolo a tutto tondo che avrà come protagonisti principali le star loanesi dello spettacolo.

Sabato 22 dicembre a partire dalle 18 sul palco allestito presso il PalaGarassini di via Matteotti si alterneranno la showgirl Elena Ballerini, l’attore e cabarettista Renzo Sinacori, la danzatrice Celeste Mathieu ed il regista Giorgio Molteni. Ospite speciale sarà la cantante Roberta Bonanno, che proprio in queste settimane è concorrente di “Tale e Quale Show” in onda ogni venerdì sera su Rai1.

“Vista l’importanza di questa manifestazione – spiegano ancora Pignocca e Zaccaria – grazie alla collaborazione con l’Agenzia Eccoci Eventi di Marco Dottore abbiamo chiesto ad alcuni nostri illustri concittadini di salire sul palco e portare il loro contributo artistico. Un modo simpatico per arricchire ancora di più questa fantastica serata, che speriamo ottenga il favore di un’ampia fetta di nostri concittadini e non solo. Le due precedenti edizioni di ‘Aggiungi un posto a tavola’ hanno ottenuti grandissimi risultati. Siamo certi che la terza edizione non tradirà le aspettative”.

Con l’acquisto del biglietto, ad offerta minima di 10 euro, si potrà assistere allo spettacolo e gustare l’apericena preparato da Cir Food. I biglietti potranno essere acquistati presso la sede della Croce Rossa Italiana di piazzale Aicardi 5 (di fronte al supermercato Coop sulla via Aurelia) e presso le numerose associazioni sportive e di volontariato che collaborano alla manifestazione. Sarà possibile acquistare il ticket anche il giorno stesso dell’evento presso le casse del palazzetto dello sport.

Roberta Bonanno si fa conoscere al pubblico grazie alla sua partecipazione ad “Amici” nella stagione 2007/2008 classificandosi al secondo posto. Subito dopo partecipa alla commedia musicale “Portamitanterose.it” ideata da Maurizio Costanzo ed Enrico Vaime nei più importanti teatri di tutt’Italia. Sua la voce delle canzoni che accompagnano numerosi spot televisivi: tra queste, il brano “Per un attimo” per Felce Azzura; “Sorelle d’Italia” per Calzedonia e “It’s Oh So Quiet” per Toyota. Famosa la sua versione del brano “A Natale puoi” con più di un milione di visualizzazioni su YouTube. Quest’anno ha pubblicato l’album “Io & Bonnie” che contiene il singolo dal titolo “Controtendenza”. Sempre quest’anno è vincitrice del Premio Mia Martini a Bagnata Calabra e concorrente a “Tale e Quale Show” 2018 su Rai1 con Carlo Conti.