Loano. Sono aperte le iscrizioni al corso di primo soccorso organizzato dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Loano Sabato 15 e Domenica 16 Dicembre, l’appuntamento è per le ore 8.30 presso la sala convegni dei Frati Cappuccini, in via dei Gazzi, a Loano.

Il corso sarà l’occasione di “avvicinarsi al mondo della Croce Rossa Italiana, il primo passo per diventare volontario. Essere volontario o volontaria significa mettere il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri, senza alcuna costrizione e senza desiderare nulla in cambio”.

Foto 2 di 2



Oggi la Cri di Loano, come tutte le pubbliche assistenze, ha un grande bisogno di nuovi volontari che collaborino nelle differenti attività e servizi di cui si occupa la Croce Rossa: nel campo della salute (servizi programmati di trasporto pazienti ed emergenza sanitaria), servizio nella comunità per la diffusione delle nozioni di primo soccorso, di educazione alla salute e la promozione di stili di vita sani fra giovani, l’educazione alla sicurezza stradale, attività in emergenza in caso di calamità, formazione e diffusione del Diritto Internazionale Umanitario, per arrivare all’assistenza sanitaria in occasione di grandi eventi e la formazione di personale per i soccorsi speciali (soccorsi con mezzi e tecniche speciali, operatori polivalenti di salvataggio in acqua, unità cinofile).

Il corso è strutturato in due giornate, dalle 8.30 alle 18.30, ed illustra la storia e la realtà attuale della Croce Rossa Italiana ed internazionale, i suoi principi e gli scopi che si prefigge, oltre a fornire informazioni sul primo soccorso. I partecipanti, se vorranno, potranno proseguire a breve con la formazione per prestare attivamente la propria opera si volontariato presso la Cri.

La partecipazione è totalmente gratuita ed il corso è valido per svolgere attività Cri su tutto il territorio nazionale. Per iscrizioni od informazioni tel 019 673821, e-mail formazioneloano@gmail.com, o segui la pagina Facebook ufficiale della Croce Rossa italiana Comitato Locale di Loano.

Parte, inoltre, in questi giorni la distribuzione del calendario 2019 del Comitato di Loano della Cri. Quest’anno il calendario, curato graficamente da “Castigamatti Creative Farm” è arricchito con molte fotografie raffiguranti i volontari della nostra associazione e scorci della nostra città realizzate dal fotografo Massimo Chiesa.

I calendari verranno distribuiti nei banchetti posizionati in varie parti del territorio cittadino nel mese di Dicembre o tramite il porta a porta di Volontari CRI con divisa e tesserino di riconoscimento. Si possono acquistare anche presso la Sede CRI di Piazza Aicardi. L’offerta è libera con un minimo di 5 euro. Quanto raccolto andrà ad incrementare i fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza da soccorso.