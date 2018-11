Loano, gli studenti dell’istituto Falcone a convegno sul fenomeno della violenza contro le donne

Loano. Da sempre “attento e sensibile alle tematiche inerenti il mondo della legalità”, in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, ieri mercoledì 21 novembre l’istituto Falcone di Loano ha organizzato un convegno a cui hanno aderito la dottoressa Bonino, psicologa, la dottoressa Dagnino, presidentessa dello Sportello Artemisia Gentileschi di Albenga, l’Associazione Donne Giuriste della Provincia di Savona rappresentata dalle avvocatesse Arduino, Vommaro e Grossi, con il patrocinio della sezione Fidapa di Albenga.

“L’incontro, rivolto agli studenti delle classi terze dell’istituto, si è svolto in un clima di grande interesse e partecipazione: il fenomeno in oggetto è stato esaminato e spiegato dal punto di vista legale, psicologico e sociale anche per mezzo di filmati e contributi sonori”.

“Alta l’attenzione dei ragazzi che sono stati invitati a un momento di riflessione collettiva, finalizzato a fornire loro gli strumenti per contrastare il fenomeno, cambiare la mentalità e diffondere un messaggio di positività volto ad annullare gli stereotipi o le differenze di genere”.