Loano. Continuano gli interventi programmati dal settore lavori pubblici dell’ufficio tecnico del Comune di Loano. In questi giorni hanno preso il via i lavori di sostituzione della pavimentazione in legno del tratto di passeggiata a mare che si trova alle spalle della Casetta dei Lavoratori del Mare, su Lungomare Garassini Garbarino a Loano.

“La Casetta dei Lavoratori del Mare – ricordano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore ai lavori pubblici Remo Zaccaria – rappresenta uno dei più importanti punti di riferimento della nostra passeggiata: nei suoi pressi si svolgono ogni anno moltissime delle manifestazioni realizzate dalle associazioni della nostra città. Da qualche tempo, però, i listelli in legno che costituiscono il camminamento versavano in uno stato non ottimale ed erano perciò fonte di potenziale pericolo per le tantissime persone che frequentano la passeggiata, specialmente in occasione di tali feste. Per questo motivo abbiamo deciso di sostituire i listelli in legno con mattonelle di granito grigio in diorite del tutto identiche a quelle che ricorono il pavimento del resto della passeggiata”.

L’area interessata ha una superficie complessiva di 140 metri quadri. I lavori hanno un imposto complessivo di 50 mila euro. Gli interventi dovrebbero concludersi entro l’inizio delle festività natalizie.