Lo scrittore savonese Roberto Centazzo ha collaborato alla realizzazione di un album blues rock

Savona. Esce oggi nei negozi e sulle piattaforme digitali “Mendicante”, il nuovo album blues rock di Enrico Santacatterina realizzato in collaborazione con lo scrittore savonese Roberto Centazzo e prodotto e distribuito da Azzurra Music.

L’album sarà presentato insieme al nuovo romanzo di Roberto Centazzo in un tour promozionale in tutte le migliori librerie e negozi. I brani del cd saranno la colonna sonora del programma radiofonico Noir is Rock.

L’album Mendicante ha una genesi inusuale, frutto di un scambio di idee sui social network tra il musicista e lo scrittore. E’ il giugno 2018 quando Roberto Centazzo pubblica sulla sua pagina Facebook il testo di Christmas Blues, per stuzzicare la curiosità dei suoi lettori sul suo nuovo libro Mazzo e rubamazzo (in uscita a gennaio 2019).

Enrico Santacatterina, che ha incontrato lo scrittore una sola volta per pochi minuti, viene catturato dal testo e si propone di musicarlo. Il risultato entusiasma entrambi gli autori che decidono di collaborare per la scrittura di altre canzoni. Il risultato di questo lavoro a distanza è l’album Mendicante.

“Mendicante è un album non programmato, una cosa fatta d’istinto, al volo, vera e spontanea. È anche un buon pretesto per mettersi un ennesima volta alla prova e cimentarsi in qualcosa di nuovo, testi in italiano, ritorno al blues, nuova ispirazione e collaborazione con una persona dalla grande cultura ed intelligenza, questi sono gli ‘ingredienti’ che hanno caratterizzato la nascita del cd” spiegano gli autori.

Da notare che, nonostante le tante telefonate e le centinaia di messaggi per confrontarsi, correggere, perfezionare, scambiare idee ed opinioni durante tutta la produzione i due autori non si sono ancora incontrati di persona e questo la dice lunga sulla strana, grande, profonda empatia tra questi due artisti.

Mendicante è un album di canzoni blues, con testi che hanno diversi livelli di interpretazione e significato, musicalmente molto intenso con la chitarra di Santacatterina volutamente mai virtuosistica. Un album che Enrico ha voluto realizzare interamente da solo, componendo tutti brani, suonando e registrando tutti gli strumenti nel suo studio, con il solo aiuto del fratello Carlo Santacatterina all’organo Hammond.

Prodotto e distribuito da Azzurra Music Mendicante sarà disponibile nei negozi e in vendita e in streaming sulle piattaforme.

Enrico Santacatterina è musicista e produttore discografico. Inizia la sua carriera discografica con il suo gruppo FARD, pubblicando diversi singoli di successo con le case discografiche EMI e CGD e ottenendo diverse apparizioni televisive: DeeJay Television, Discoring, Videomusic. Ha collaborato con artisti Italiani tra i quali, Enrico Rava, Roberto Gatto, Mia Martini, Franco D’Andrea, Umberto Fiorentino, Tullio De Piscopo, Nico Stufano, Romano Mussolini, e Internazionali, come Dizzy Gillespie, Dee Dee Bridgewater, Paul Bley, Lee Konitz, Richard Galliano. Con Dee Dee Bridgewater ha partecipato a due edizioni del Festival di Sanremo, una vittoriosa con i Pooh con il brano Uomini Soli /Angel of the night ed una (l’anno successivo) al terzo posto con la versione inglese del brano di Marco Masini “Perchè lo fai”. Dal 2005 fa parte dello storico gruppo I Giganti, vero mito degli anni sessanta con i quali ha già all’attivo 4 tour nazionali, una partecipazione al Festival di Sanremo, al programma “Amore” di Raffaella Carrà, 50 Canzonissime ed I Migliori Anni con Carlo Conti, Ciak si Canta e numerose altre trasmissioni tutte sulle reti nazionali.

Centazzo Roberto è l’autore dei romanzi della serie Squadra speciale Minestrina in brodo editi da Tea.

Clicca qui per ascoltare le canzoni.