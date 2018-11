Savona. Centoottantotto atleti al traguardo per la prima edizione della Liguria Marathon. Ad aggiudicarsi il primo posto maschile è stato Michele Belluschi, dell’Atletica Recanati, che ha concluso con il tempo di 2 ore 33′ 24”. Tra le donne prima piazza a Laura Mazzucco, che ha trionfato con il tempo di 3 ore 14′ 58”.

Il podio maschile, oltre che dal vincitore Belluschi, è composto da Mohamed Rity, marocchino della Delta spedizioni, e da Corrado Pronzati, Maratoneti genovesi. Alle loro spalle Luca Ponti (Amatori atletica Casorate), Lorenzo Trincheri (Atletica Roata Chiusani), Luca Pico Tellaro (Triathlon Savona), Cosimo Borgese (Marathon club Imperia), Samuele Meinero (Runcard), Marco Rossi (Podistica Roma) e Fabrizio Moscarini (Asd Pam Mondovì – Chiusa Pesio).

Foto 3 di 5









Dietro la Mazzucco, che corre per la Asd Pam Mondovì – Chiusa Pesio, è giunta Elisa Almondo, della Asd Brancaleone; terzo gradino del podio per Maddalena Tixe, della Rensens sport. La top ten della Liguria Marathon prosegue poi con Elisa Rusconi (Valsesia), Francesca Calcagno (Rensen sport), Sara Piccirilli (Runcard), Maddalena Semino (Atletica ovadese), Eleonora Sonzogni (Runners Bergamo), Raffaella Rossetti (Amici del Mombarone) e Maura Norbiato (Solvay).

Clicca qui per consultare la classifica completa.

La gara è stata attesa per oltre un anno: il rinvio del 22 aprile aveva fatto infuriare gli appassionati, coloro che si erano preparati per correre i fatidici 42 km e 195 metri, ma da oggi la Liguria marathon è realtà. Ed è una sorpresa importante nel panorama del podismo italiano.

La manifestazione sportiva è stata organizzata con la collaborazione ed il supporto della Provincia di Savona, dei due Comuni capofila Loano e Savona, partenza e arivo della corsa. La manifestazione ha il patrocinio della regione Liguria e dal Consorzio balnearia savonese che supporta la gara con la collaborazione dei bagni marini.

Il percorso è stato complicato e spettacolare: la Liguria, la Riviera, il vento, il mare sulla destra per quasi tutto il percorso. E il sole d’autunno. La gara ha toccato nove comuni della Provincia, un percorso senza precedenti nel panorama regionale. Loano e Savona partenza e arrivo, poi Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi e Vado Ligure. E, parte un breve tratto sul lungomare di Finale Ligure, il percorso ha seguito per intero il tracciato della via Aurelia.