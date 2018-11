Vado Ligure. Altra concente sconfitta per l’Amatori Savona, maturata come le precedenti sull’ultimo possesso. Tre indizi fanno una prova ed in questo momento la giovane squadra vadese non è ancora pronta a risolvere a proprio favore gli arrivi in volata.

In verità, rispetto alla volta precedente, la squadra biancorossa sull’ultimo possesso costruisce un tiro dignitoso con Paleari: il rimbalzo offensivo viene catturato da Poggio a cui inspiegabilmente non viene fischiato un fallo sesquipedale che avrebbe mandato la lunga vadese in lunetta per impattare la gara. Pazienza, bisogna essere solidi ed andare oltre agli episodi negativi.

La partita è risultata sicuramente piacevole, con scarti non oltre i 4 punti per una squadra e l’altra. Ad un buon inizio delle vadesi con Lanari (21 con ottime percentuali per l’esterno biancorosso) rispondeva colpo su colpo la Florence che sfruttando la maggiore esperienza metteva in difficoltà la difesa biancorossa, alle prese con gli efficaci blocchi delle viola toscane.

Le ragazze del presidente Mazzieri ci mettevano due quarti per capire come difendere sulle toscane e di fatto pagavano il fatto che con una difesa migliore avrebbero potuto andare al riposo con un vantaggio maggiore rispetto al 31 a 30 che recitava il tabellone.

Il terzo quarto non modificava l’andamento della gara, tanto che si chiudeva con l’Amatori ancora avanti di 2 (44 a 42). Il quarto e decisivo periodo vedeva le due compagini scambiarsi i vantaggi con alternanza quasi metodica fino ad arrivare al concitato finale. La squadra ospite segnava a 56 secondi dalla fine e sul successivo possesso il quintetto locale sbagliava. La Florence aveva la palla per chiudere il match ma una super difesa di Zappatore costringeva le fiorentine all’infrazione di 24 secondi. Si arrivava quindi alla già citata gestione dell’ultimo possesso per la squadra di casa.

Ora l’arduo compito di sostenere la squadra ed andare avanti pronte ad affrontare la prossima gara. Certo la classifica piange e la trasferta di domani contro San Giovanni Valdarno non aiuta a pensare positivo alla giovane compagine biancorossa. Ma che fosse dura si sapeva ed il rammarico deve lasciare velocemente spazio alla giusta rabbia agonistica per affrontare la lunga trasferta per non sfigurare come fino ad ora è stato fatto.

Il tabellino della partita valevole per la 4ª giornata:

Amatori Pallacanestro Savona – Il Fotoamatore Florence 55-57

(Parziali: 18-18; 31-30; 44-42)

Amatori Pallacanestro Savona: Ellena 2, Picasso 4, Lanari 21, Cambiaso 2, Paleari 7, Franchello 4, Zappatore 7, Leonardini 1, Poggio 9, Guidetti, Quercia, Raineri. All. R. Dagliano, ass. V. Faranna

Il Fotoamatore Florence: Stefanini 17, Ciantelli 8, Sollami 2, Colantoni 3, Bourgeasis, Mortelli 2, Ciulli 4, Puccini, Consumi 6, Masi 15. All. Pandolfi

Arbitri: Vozzella (Andora) e Zappa (Loano)