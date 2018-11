Albenga. In attesa della nomina del commissario per la Piaggio Aerospace (procedura già avviata), per i lavoratori dell’azienda Laer H di Albenga si prospettano ferie obbligate, con la produzione di fatto bloccata dalla crisi dell’azienda aeronautica di Villanova e con lo spettro di una possibile cassa integrazione qualora non arrivassero certezze e commesse da Piaggio, unico cliente della Laer H, segmento più importante dell’attuale indotto aeronautico del territorio.

Questa mattina l’amministrazione comunale di Albenga ha voluto rinnovare la vicinanza ai circa 80 dipendenti della Laer H, con la visita all’interno dello stabilimento albenganese del sindaco Giorgio Cangiano: “Una situazione davvero inaccettabile: serve urgenza di intervento, chiarezza e serietà nel trovare una soluzione positiva, noi ci impegneremo fino alla fine per tutelare una nuova realtà produttiva che si è insediata ad Albenga per portare sviluppo e occupazione” ha detto il primo cittadino, accompagnato dal vice sindaco Riccardo Tomatis.

“Ho visitato con attenzione lo stabilimento: stiamo parlando di una eccellenza produttiva per il nostro territorio, grandi professionalità e competenze, macchinari e strumentazione ad altissima tecnologia… E’ impensabile, a seguito della crisi di Piaggio, perdere una azienda del genere, una risorsa per tutto il comprensorio albenganese” ha aggiunto ancora Cangiano.

“C’è grande incertezza sul futuro, preoccupazione forte tra i lavoratori… Mi auguro che si possano fare in tempi rapidi certe scelte, dando continuità produttiva a Piaggio e di conseguenza alla Laer H, spero in un impegno immediato da parte del Governo per dare una prospettiva vera e concreta a questi lavoratori” ha concluso il primo cittadino albenganese.