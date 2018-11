“Rosso Pistacchio” è la rubrica di Marzia, che ama definirsi “una truccatrice struccata”. Uno spazio al femminile dal taglio volutamente “leggero” in cui parlare a 360 gradi di tutto ciò che ruota intorno alle donne. In salsa savonese, naturalmente.

Mi ha morso la taranta, mi ha morso tutta quanta,

mi ha preso la follia, non vuole più andar via

Mi ha preso la taranta, mi ha morsa tutta quanta,

Di noia mi ha riempito le membra e le ossa

e sbatto e giro e mi dibatto, e divento serpe velenosa e mordace

e divento grillo e falco e piccolo ratto

Mi ha morso la taranta, mi ha morso tutta quanta

e mio Dio solo sa quanto ero mansueta, pacifica, tranquilla

e mio Dio solo sa quanto ero obbediente, buona, arzilla

Lo sa Dio e lo sa il santo e mio marito anche lo sa

E invece mi ha morso la taranta, mi ha morso tutta quanta.

Mi ha preso la follia, non vuole più andar via

di NO mi ha riempito la bocca, di parole mi ha riempito la testa

di scuola, di diritti, di sapere, di imparare mi ha costruito le ossa.

E il ragno mi ha morso e non posso più star zitta.

E il ragno mi ha morso e non posso più esser buona.

E sbatto, risbatto, grido e lo voglio mandar via

questo ragno che ha reso così difficile tutta la vita mia.

Ero buona, mansueta e tranquilla

ero una vacca placida e una statua di argilla.

Mi ha morso la taranta, mi ha morso tutta quanta,

mi ha preso la follia, non vuole più andar via,

e ora sono falco, aquila gabbiano

ora sbatto e danzo con la mia vita in mano.

E il ragno mi ha morso, mi ha stretto, mi ha steso sulla terra arsa

mi ha presa con le gambe all’aria e gli occhi sbarrati al cielo

mi ha sbattuta col culo sulle sterpi bollenti

mi ha fecondata col suo gene di maleficio e indipendenza.

Ed ero così buona, così muta, così zitta

ed ora sono tutta musica, canto, cammino dritta

E il ragno mi ha morso e non sono più di argilla

e il ragno mi ha morso e non sono più tranquilla

Mi ha morso la taranta, mi ha morso tutta quanta.

Mi ha preso la follia, non vuole più andar via.

E spero che mi morda, e mi morda e mi morda ancora.

E sbatto, risbatto, grido e non voglio vada via

questo ragno che ha reso così viva tutta la vita mia.

“Rosso Pistacchio” è la rubrica al femminile di IVG, ogni martedì a cura di Marzia Pistacchio: clicca qui per leggere tutti gli articoli