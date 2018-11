La piccola Melissa porta Alassio al Junior Eurovision Song Contest

Alassio. C’è molto di Alassio nell’edizione 2018 dell’Eurovision Song Contest, il concorso canoro riservato a bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni, che si tiene in questi giorni a Minsk in Bielorussia. Venti i paesi che prendono parte all’evento che sarà trasmesso in Eurovisione domenica prossima 25 novembre su Rai Gulp.

Lo Zecchino d’Oro, autentica e internazionalmente riconosciuta autorità musicale del settore, ha scelto la piccola Melissa Di Pasca, 10 anni di Alassio, e il talentuoso Marco Boni 14 anni a rappresentare l’Italia con la canzone “What is Love” scritta da un altro alassino, Franco Fasano, e Marco Iardella con gli arrangiamenti del maestro Peppe Vessicchio.

Il video ufficiale della canzone è già disponibile su Youtube e e già da oggi è possibile votare la loro esibizione sul sito dell’Eurovision Song Contest.

Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, stamani, si è messo in contatto con Minsk per salutare i nostri giovani talenti: “Mi colpisce la loro serietà, il modo con cui si sono preparati, la grande passione ed entusiasmo che hanno messo in questa avventura. Mi colpisce il loro incredibile talento. Invito tutti i cittadini di Alassio, e non solo loro, tutti gli italiani, a votare questi due talenti attraverso il sito. Per quanto mi riguarda sarà un piacere, al ritorno, incontrare Melissa per complimentarmi con lei, qualunque sarà il risultato: rappresentare il nostro paese nel mondo è già aver vinto”.