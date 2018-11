La neve è arrivata, primi fiocchi a Calizzano: coltre bianca attesa a quote basse

Calizzano. Come annunciato dalle previsioni meteo è arrivata la prima neve nel savonese. Da questo pomeriggio, complice il brusco abbassamento della colonnina di mercurio, sono iniziate le prime precipitazioni nevose nelle zone dell’entroterra, come a Calizzano e sulle alture.

I primi fiocchi stanno iniziando ad imbiancare la località dell’Alta Val Bormida, seppur con una coltre di pochi centimetri.

La nevicata potrebbe essere unita ad una gelata notturna in relazione al freddo artico in arrivo nel savonese, quando sembra che le temperature siano destinate a scendere sotto lo zero, oltre un mese prima dell’arrivo ufficiale dell’inverno.

Nella notte la prima neve potrebbe arrivare in altre località della Val Bormida e dell’estremo entroterra savonese.

Aria gelida anche lungo la costa, con temperature che scenderanno di poco sopra allo zero.