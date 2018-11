Villanova d’Albenga. Renato Vaghi, amministratore delegato della Piaggio Aerospace, in queste ore di grande tensione e difficoltà per l’azienda aeronautica, prova rasserenare gli animi agitati di lavoratori e sindacati e lo fa con una lettera indirizzata a tutti i dipendenti: “L’amministrazione straordinaria richiesta dall’azienda non significa affatto una liquidazione, ma si pone l’obiettivo della conservazione del complesso produttivo per, auspicabilmente ripristinarne il patrimonio, salvaguardare i posti di lavoro e soddisfare i creditori”.

“Ogni possibile strada alternativa era stata esplorata e studiata, con l’impegno di tutte le parti che hanno lavorato in questi mesi per salvare la continuità aziendale” scrive ancora l’ad Piaggio.

di 5 Galleria fotografica Sciopero e corteo dei lavoratori Piaggio









“Inizia un periodo di transizione che porterà a una nuova Piaggio Aerospace”.

“Il Cda si scioglierà alla nomina del commissario o dei commissari, i quali provvederanno all’amministrazione dell’impresa e alla formulazione del programma di ristrutturazione nei tempi prestabiliti dalla legge”.

E pur in uno stato di amarezza per la situazione, l’ad Piaggio sottolinea: “Questa azienda oggi è oggettivamente migliore di quattro anni fa, il lavoro fatto ci ha permesso di riposizionarci tra i leader del settore difesa e della business aviation”.

“Personalmente ripongo la massima fiducia in tutti voi, così come nelle istituzioni, nelle autorità e sono convinto che ognuno per la propria parte, saprà gestire questa transizione nella maniera più efficace e continua possibile” conclude Vaghi.