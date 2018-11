Savona. Piccoli vermi (o forse larve? Difficile dirlo dalle immagini) bianco-giallastri che ricoprono buona parte del pavimento e della corta rampa di scale che conduce al piano superiore del vagone. E’ questo lo spettacolo che si sono trovati davanti i passeggeri del treno regionale delle 13.42 di oggi diretto da Chiavari a Savona.

Nel corso degli anni, sui vagoni ferroviari italiani è capitato di vedere ogni tipo di insetto (in un caso, finito rapidamente agli onori della cronaca, perfino uno scorpione). Ma una tale quantità di vermi, per di più vivi e assai vivaci, ancora non era successo.

Tra l’esterrefatto ed il disgustato, i passeggeri del convoglio hanno documentato con foto e video questa stranissima invasione. Di cui, tra l’altro, hanno anche chiesto conto al capotreno, il quale “ha provveduto a chiudere la carrozza, sostenendo che molto probabilmente sono vermi caduti a qualche pescatore”. I passeggeri, però, non sono rimasti del tutto convinti della spiegazione, sicuri che “le esche sono ben altre”.

Al di là della questione entomologica, come sempre in questi casi i passeggeri ricordano che “l’abbonamento al treno lo paghiamo profumatamente” e si domandano “quando arriverà la dodicesima piaga d’Egitto”.