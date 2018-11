Invernale del Ponente: prima giornata rinviata per assenza di vento

Varazze. Nulla di fatto per la prima giornata del Campionato Invernale del Ponente. La totale assenza di vento ha costretto il comitato di regata ad issare l’Intelligenza su Alfa alle ore 13,16 rimandando a terra le oltre quaranta imbarcazioni uscite dalla Marina di Varazze.

Gli equipaggi si erano ritrovati il pomeriggio precedente, dopo un fruttuoso pomeriggio di allenamento, presso il Bar Boma per il briefing da parte del comitato di regata e della giuria, e le previsioni sembravano garantire un vento medio leggero da meridione.

Ma, come accade sovente, trattandosi di previsioni, queste non sono state rispettate. Unica consolazione la pastasciutta, servita alle 14 presso il Bar Boma.

Gli ultimi dati forniti dalla segreteria di regata hanno fissato la partecipazione a 27 imbarcazioni in classe ORC e ORC/IRC, 18 in Gran Crociera e 3 in Libera, per un totale di 48 barche.

Prossimo appuntamento per i loro equipaggi per sabato 17 e domenica 18 novembre, nella speranza che Eolo si presenti puntuale.