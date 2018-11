Infortunio sul lavoro a Sassello, operaio 50enne ferito ad una mano

Sassello. Infortunio sul lavoro questa mattina a Sassello, all’interno di una azienda artgiana in via Ferrando, dove un operaio di 51 anni, per cause ancora da accertare, è rimasto ferito ad una mano mentre stavo lavorando con lo spaccalegna.

Forse una disattenzione o un problema tecnico all’origine dell’infortunio, avvenuto intorno alle 10:30.

Immediati sono scattati i soccorsi, prima dei colleghi, e poi dei militi della Croce Rossa di Sassello e dell’automedica del 118: l’operaio è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando a quanto riferito le sue condizioni non sono giudicate gravi e non si sono rischi o gravi conseguenze per la mano ferita.