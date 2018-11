Incidente in A10, tamponamento auto-camion: donna ferita

Spotorno. Incidente stradale questa mattina sulla A10 nel tratto tra Savona e Spotorno, in direzione Ventimiglia. Secondo quanto appreso, intorno alle 10 e 30 si è verificato un tamponamento tra un’auto ed un mezzo pesante, per cause ancora in via di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militi della Croce Bianca di Spotorno e l’automedica del 118: nel sinistro autostradale è rimasta ferita una donna, alla guida della vettura coinvolta nell’incidente.

Fortunatamente la conducente dell’auto non ha riportato gravi traumi.

Sono state segnalate lievi ripercussioni alla viabilità nel tratto di A10.