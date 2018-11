Incendio di canna fumaria a Dego, intervento dei vigili del fuoco

Dego. Intervento questa mattina da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte per l’incendio di una canna fumaria in una casa indipendente in via Piano a Dego, in Val Bormida.

L’allarme è stato dato dagli stessi proprietari intorno alle 11:00, con la canna fumaria probabilmente ostruita che ha generato le fiamme: il rogo si è propagato al tetto dell’abitazione privata.

Sul posto stanno ancora operando i pompieri, tuttavia la situazione sembra sotto controllo, al di là di qualche danno alla casa.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Una volta completato lo spegnimento delle fiamme si procederà con la messa in sicurezza.