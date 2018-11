Il ritorno di educazione civica nelle scuole, il Comune di Albenga aderisce alla proposta di Anci

Anche il comune di Albenga aderisce alla campagna di raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare promossa da ANCI per l’introduzione dell’educazione alla cittadinanza come materia obbligatorio di studio autonoma nelle scuole di ogni ordine e grado per formare cittadini responsabili, solidali e consapevoli di diritti e doveri. Per raggiungere l’obiettivo il cittadino può recarsi presso gli uffici segreteria generale del Comune di Albenga e firmare.

“Abbiamo aderito ad un’iniziativa che riteniamo sia molto importante per la formazione dei giovani per ritornare a studiare materie fondamentali come la Costituzione, ma anche i principi fondamentali dell’educazione alimentare, digitale e ambientale con particolare attenzione ai principi dell’uguaglianza e della legalità” affermano dal Comune albenganese.

“Una materia che punta a recuperare il senso di appartenenza alla propria comunità, per imparare a prendersi cura degli spazi comuni e ad avere rispetto dell’altro contro ogni forma di pregiudizio e violenza. Una materia per interrogarsi sulle regole e sul loro significato, sul rispetto del bene comune e dell’altro.”