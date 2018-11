Il bon ton delle bollicine a Millesimo e Albenga

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

Doppio appuntamento ligure con Barbara Ronchi della Rocca venerdì 7 e sabato 8 dicembre. La scrittrice, conduttrice, giornalista esperta di bon ton presenterà il suo libro “Bollicine che passione” a Millesimo, al Relais del Monastero, venerdì 7 in un incontro organizzato dal Presidio del Libro di Millesimo. L’incontro è previsto alle 17.30, a seguire aperitivo e cena con menù tutto bollicine. Sabato 8 dicembre alle 17.30, invece, presentazione del libro presso Wine bar “Antico Caffè Testa” di Albenga SV con degustazione Asti Secco, e la sera cena con menù bollicine presso Osteria Tempo Stretto

A Millesimo la nota giornalista televisiva, scrittrice, già consulente del Quirinale ed esperta di buone maniere, introdotta dal giornalista Claudio Porchia svelerà i segreti del magico mondo delle bollicine in un incontro, che si preannuncia ricco di curiosità e informazioni utili per saperle gustare, per educare i meno esperti e per accontentare i più raffinati. Al termine dell’incontro ci sarà un aperitivo con vini delle cantine Acquesi e Cuvage di Acqui Terme. La sera a partire dalle ore 20.00 su prenotazione il Ristorante del Monastero propone una serata con un menù a base di bollicine. Per informazioni e prenotazioni telefono: 019 560 0050.

Ad Albenga, sabato 8 dicembre alle 17:30 presso il wine bar Antico Caffè Testa Via delle Medaglie d’Oro, 19, nel centro storico di Albenga, Barbara Ronchi della Rocca sarà invece introdotta dal giornalista Stefano Pezzini. Al termine dell’incontro ci sarà un aperitivo con l’Asti Secco della cantina Acquesi. La sera a partire dalle 20, su prenotazione, presso Osteria del Tempo Stretto una serata con un menù a base di bollicine. Per informazioni e prenotazioni: 3926221924

