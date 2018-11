Albisola Superiore. Sono Francesco Guastamacchia, Marco Rubino Genovesi, Marco Spaggiari e Alberto Zavattaro gli atleti del team Special olympics albisolese Eunike che domenica 25 novembre prenderanno parte alla prima tappa del campionato di badminton CSI dei comitati di Pavia, Lodi e Bergamo, a cui la squadra ligure è stata invitata a partecipare.

“Siamo molto felici di questa opportunità che il referente locale Marco de Rubeis ci ha offerto. Il badminton è una disciplina ancora poco conosciuta e praticata nel savonese, quindi per i nostri giocatori poter competere a Sant’Angelo Lodigiano con altri atleti, special olympics e non, sarà sicuramente un’esperienza entusiasmante“, dichiara l’allenatrice Eleonora Ferrari.

Foto 3 di 5









Il campionato proseguirà sino a maggio e vedrà scendere in campo altri atleti della squadra Eunike, associazione che fa dello sport unificato il suo primo obiettivo. “Siamo una polisportiva in cui persone con e senza disabilità si allenano e competono insieme, in numerose discipline – spiega Eleonora Ferrari – I corsi di badminton che organizziamo il martedì pomeriggio a Genova Pegli, in collaborazione con Unione sportiva San Marziano e Ponente Insieme, e il lunedì pomeriggio a Celle Ligure, hanno già registrato nuove iscrizioni, ma le porte delle nostre palestre sono sempre aperte per chi vuole venire a giocare con racchetta e volano”. Sarà possibile seguire le fasi salienti della trasferta sulla pagina Facebook di Eunike.