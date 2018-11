I carabinieri per la tutela del patrimonio culturale protagonisti dell’edizione 2018 del Calendario Storico dell’Arma

Savona. Dodici mesi dedicati ai 50 anni della nascita dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e ai 40 anni dell’inserimento del primo sito italiano nel patrimonio mondiale dell’Umanità. E’ stato presentato questa mattina a Roma (ed anche presso il comando provinciale di Savona)l’edizione 2019 del Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri.

A fare gli onori di casa, nel comando provinciale savonese, il tenente colonnello Dionisio De Masi, ed il comandante del nucleo operativo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Savona, maggiore Dario Ragusa.

L’edizione 2019 propone una carrellata dei siti italiani tutelati dall’Unesco e un breve racconto sull’evoluzione dei carabinieri negli ultimi decenni.

Il mese di dicembre, in cui è rappresentato il volto di una donna carabiniere della banda musicale dell’Arma, è dedicato alla musica.

Il Calendario Storico apparve per la prima volta a Firenze nel 1928 per iniziativa del generale di Brigata Gino Poggesi, ispettore della Terza Zona Carabinieri. Nell’anno 1934 la sua pubblicazione venne affidata al Museo Storico dell’Arma, che vi provvide sino al 1944. Dopo una interruzione durata cinque anni, la pubblicazione del “Calendario” venne ripresa regolarmente e nel 1950 ne assunse la gestione il Comando Generale dell’Arma, che tuttora ne cura l’edizione. Il crescente interesse verso tale forma di pubblicistica militare, che sviluppa ogni anno un tema attinente alla storia o all’attività dell’istituzione, ha fatto del Calendario dell’Arma un documento sempre più richiesto negli uffici e nelle caserme, tanto da diventare oggetto di collezionismo.

Il calendario ha una tiratura che sfiora il milione di copie ed è tradotto anche in inglese. Per i suoi pregi artistici e per l’interesse dei suoi riferimenti storici, il Calendario ha ricevuto diversi riconoscimenti.