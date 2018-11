Hoppípolla ovvero la felicità a portata di scatola

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Daria Croce e Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire.

A Daria e Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

Se ti piace almeno una di queste cose, prenditi una pausa insieme a noi.

Cari curiosi,

Siete pronti per il Black Friday?

Io so già che, come ogni anno, passerò in rassegna diversi siti per vedere cosa vorrei tanto acquistare ma, come da copione, non acquisterò nulla.

Sono sempre indecisa, sempre pronta a posticipare.

Tutta questa ricerca, tuttavia, mi ha reso esperta a scovare realtà uniche e curiose e oggi vorrei parlarvi di una di queste.

Vi presento Hoppípolla, un progetto, a mio avviso, meraviglioso.

Il nome prende vita da una parola islandese intraducibile in italiano e che racchiude il concetto di saltare nelle pozzanghere con una sfumatura di allegria e spensieratezza, proprio come il passatempo dei bambini del posto.

“Ci è subito piaciuto il significato di questa parola, perché il senso di sorpresa che vogliamo trasmettere con Hoppípolla è lo stesso: solo che da adulti non è più sufficiente saltare in una pozzanghera, per meravigliarsi” raccontano gli organizzatori.

Che cos’è Hoppípolla?

Si tratta di una scatola che, ogni mese, vi verrà recapitata e al cui interno troverete un mix di cultura indipendente.

“Selezioniamo, sosteniamo e promuoviamo realtà creative, coraggiose e differenti, attraverso una ricerca continua e attenta, per offrire ogni mese nuovi contenuti di alta qualità che sappiano sorprendere e al contempo raccontare una storia” questa la sua filosofia.

“La nostra proposta è composita e varia, spazia dal design, alla musica, all’illustrazione, all’editoria, per arrivare anche a piccole eccellenze gastronomiche e al cinema d’autore”.

Un progetto che sa affascinare e coinvolgere perché, se da un lato da la possibilità di arricchire la propria mente con spunti culturali sempre nuovi ed inaspettati, dall’altro è possibile candidarsi per collaborare mettendo a disposizione la propria creatività.

Hoppipolla si può vivere tramite diverse modalità di abbonamento e attraverso uno shop che contiene parte del contenuto di alcune scatole.

A me sembra un’iniezione pura di curiosità servita nel migliore dei modi possibili: dando spazio alla condivisione, regalandoci meraviglie, facendoci scoprire sempre qualcosa di nuovo, il tutto accompagnato da quella magica impazienza che si vive quando si aspetta qualcosa di bello.

Perchè, secondo me, è tutto qui il segreto: dobbiamo concederci una sorpresa, un regalo. Un’attenzione nei confronti di noi stessi. Perchè se non lo facciamo noi per primi, come possiamo pretendere che lo facciano gli altri?

Fino a domani, sul sito https://hoppipolla.it/, potrete trovare un piccolo sconto per conoscere meglio questo affascinante mondo di cui vi ho parlato.

Vi auguro sorprese davvero meravigliose.

Crediti immagine: https://hoppipolla.it/manifesto/

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire, ogni giovedì a cura di Daria Croce e Giulia Grenno: clicca qui per leggere tutti gli articoli