Guida Michelin 2019, sono due i ristoranti “stellati” nel savonese

Bergeggi-Noli. Ristorante Claudio a Bergeggi e ristorante Il Vescovado a Noli. Sono questi i due ristoranti “d’eccellenza” della provincia di Savona secondo l’edizione 2019, la sessantaquattresima, della Guida Michelin.

Nell’anno in cui la Guida Michelin festeggia il suo 120esimo compleanno, sono 367 in totale i ristoranti in tutta Italia che hanno ottenuto il riconoscimento. Una ricorrenza celebrata con il numero 10 perché sono altrettanti i ristoranti che sono riusciti ad ottenere le prestigiose 3 stelle nell’edizione 2019. Ultima new entry: il ristorante Snigallia con lo chef Mauro Uliassi.

In Liguria sono sei in totale i ristoranti stellati: oltre ai 2 savonesi, trovano spazio il ristorante The Cook di Genova, il ristorante Paolo e Barbara di San Remo (Im), il ristorante Sarei di Imperia Porto Maurizio e il ristorante Mauro Ricciardi alla Locanda dell’Angelo di Amelia (Sp).

La 64a edizione della Guida Michelin Italia sarà disponibile a partire da lunedì 19 novembre in libreria e dalle 14 di oggi la app “Michelin Ristoranti” sarà scaricabile gratuitamente per iOS e Android.