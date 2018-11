“Giù le mani dall’informazione”: presidio oggi pomeriggio a Genova

Genova, presidio oggi pomeriggio, 13 novembre, alle 17.30 in Largo Eros Lanfranco per la difesa della libertà di stampa.

Anche l’Arci aderisce alle varie iniziative #giùlemani dall’informazione che saranno organizzate oggi, martedì 13 novembre, in tutta Italia da Fnsi, Ordine nazionale dei Giornalisti, UsigRai e altre organizzazioni per difendere la libertà di espressione e informazione e l’articolo 21 della Costituzione

“Ritrovarsi in piazza contemporaneamente significa respingere tutti insieme attacchi volgari e inaccettabili contro l’informazione e i giornalisti. Non si tratta più di episodi isolati, ma di azioni mirate a screditare una categoria di professionisti con lo scopo di disorientare l’opinione pubblica. Vogliamo difendere l’articolo 21 della Costituzione e chiedere che sia posta fine a questa deriva sempre più pericolosa e sia ristabilita la piena democrazia e libertà di espressione, sia per i giornalisti che per i cittadini. Ci saremo e faremo sentire la nostra voce” affermano gli organizzatori