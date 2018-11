Giornate contro la violenza sulle donne, a Boissano decine di scarpette rosse abbandonate in piazza Govi

Boissano. Un paio di scarpette rosse “abbandonate” in piazza Govi. Così l’amministrazione comunale di Boissano chiede a tutti i propri concittadini di celebrare la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” del prossimo 25 novembre.

“La giornata è stata istituita dalla commissione Onu in ricordo di tre sorelle assassinate nel 1960 perché si opponevano al regime nel 1960 della Repubblica Dominicana. Il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne sono le scarpe rosse, lasciate abbandonate su tante piazze del nostro paese per sensibilizzare l’opinione pubblica”.

A distanza di una settimana dal caso di femminicidio avvenuto proprio a Boissano, l’amministrazione comunale del sindaco Rita Olivari chiede ai cittadini “di portare in piazza Govi un paio di scarpe rosse (o anche dipinte di rosso) per non smettere mai di ricordare che le donne sono troppo spesso vittime di violenza”.